سيرغي لافروف يقوم بزيارة عمل لأذربيجان

موسكو، 29 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

سيقوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بزيارة عمل لأذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذا البيان اعلنته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي عقد في موسكو.

وقالت إنه من المقرر أن يقوم لافروف بزيارة عمل إلى باكو في الفترة ما بين 10 -11 مايو.

كما قالت زاخاروفا إن وزير الخارجية الروسي سيقوم بزيارة عمل إلى يريفان في الفترة ما بين 5-6 مايو.