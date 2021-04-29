تبادل اطلاق النار عند حدود طاجيكستان مع قيرغيزستان

بشكيك، دوشنبه، 29 أبريل، أذرتاجتبادل اطلاق النار عند حدود طاجيكستان مع قيرغيزستان

قال جهاز حرس الحدود القيرغيزي إن الطرفين بتبادلان النيران واخذ الجانب الطاجيكي في تركيب قاذفات الهاون في مواقعه.

واضاف أن موظفي حرس الحدود الطاجيكي يحرض الاهالي المسالمين على تحرك دموي والقى جهاز حرس الحدود القيرغيزي مسؤولية عن حالات الخسائر في الارواح.

كما اعلنت وزارة الطوارئ القيرغيزية عن تضرر 15 شخصا على الاقل فيما قالت وزارة الصحة إن 11 مسالما اصيبوا بجروح.