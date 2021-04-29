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    أذربيجان تصدر بضائع بقيمة مليار و963 مليون دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال يناير - مارس

    ٢٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٥‎٦]

    باكو، 29 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان بضائع بقيمة مليار و963 مليون دولار أمريكي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة البضائع المستوردة إلى أذربيجان من دول الاتحاد الأوروبي بلغت 483.4 مليون دولار خلال 3 أشهر.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر بضائع بقيمة مليار و963 مليون دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال يناير - مارس
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