أذربيجان تصدر بضائع بقيمة مليار و963 مليون دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال يناير - مارس

باكو، 29 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان بضائع بقيمة مليار و963 مليون دولار أمريكي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة البضائع المستوردة إلى أذربيجان من دول الاتحاد الأوروبي بلغت 483.4 مليون دولار خلال 3 أشهر.