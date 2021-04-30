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    سياسة


    عقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والبرتغالية

    ٣٠.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:٣١]

    باكو، 29 أبريل، أذرتاج

    عقدت عبر الاتصال المرئي الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والبرتغالية على مستوى رؤساء الادارات 29 ابريل اليوم.

    أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن المشاورات نظرت في العلاقات الثنائية بين أذربيجان والبرتغال وناقشت التعاون ضمن المنظمات الدولية وسائر المسائل ذات الاهتمام المشترك الخاصة بالامن والاقليمية. وتبادل الطرفان وجهات نظر حول مسائل التعاون بين أذربيجان والاتحاد الاوروبي نظرا لرئاسة البرتغال الحالية على مجلس الاتحاد الاوروبي.

    واكدا خلال المناقشات على وجوب تنفيذ الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى وكذلك توسيع العلاقات البرلمانية.

    واتفق الجانبان على عقد جولة قادمة للمشاورات السياسية حضوريا بعد رفع القيود الخاصة بالجائحة.

     

     

    AZERTAG.AZ :عقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والبرتغالية
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    عقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والبرتغالية