استعدادات لعقد مؤتمر في "المشكلات الحديثة لامداد المياه في أذربيجان"

باكو، 29 أبريل، أذرتاج

تستمر أعمال تمهيدية لعقد مؤتمر علمي عملي جمهوري في موضوع "المشكلات الحديثة في امداد المياه في أذربيجان" من المرتقب تنظيمه فترة 6-7 اكتوبر. والمؤتمر مكرس للذكرى الـ110 لميلاد العالم الجغرافي المرموق الاستاذ صالح رستموف.

أفادت أذرتاج أن المؤتمر يأتي من تنظيم معهد الجغرافيا باسم الاكاديمي حسن علييف وشركة أذر صو لمياه الشرب وشركة الري والموارد المائية واللجنة الوطنية الأذربيجانية الخاصة بالبرنامج الهيدرولوجي الدولي لدى اليونسكو والجمعية الأذربيجانية للجغرافيا والجمعية الاهلية "خبراء استخدام المياه".

وقال المعهد في بيان إن المؤتمر يحلل الاوضاع الراهنة حسب جهات علمية شكلها العالم صالح رستموف الذي ترجع اليه خدمات مرموقة في دراسة خصائص أنظمة الانهار في أذربيجان والموارد المائية وكذلك اعداد كوادر قيمة عديدة في المجال الهيدرولوجي وذلك من خلال الاستماع الى تقارير خاصة في مواضيع "الاوضاع الحالية لاحياطيات المياه في أذربيجان وادارتها " و"المشكلات الهيدرولوجية الحديثة في اراضي قراباغ" و"التغيرات المناخية الاقليمية وتأثيرها على الموارد المائية" و"البيئة والتنمية المستدامة" وغيرها.