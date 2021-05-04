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    ثقافة


    بحث التعاون الرياضي والثقافي بين اذربيجان وجورجيا

    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٠:١٦]

    باكو، 4 مايو (أذرتاج)

    التقى السفير الأذربيجاني في جورجيا فائق قولييف مع وزير الثقافة والرياضة والشباب الجورجي تيه تسولوكياني.

    افادت وكالة أذرتاج ان اللقاء شهد مناقشة آفاق تطوير التعاون في مجالات الثقافة والرياضة والشباب بين البلدين.

    أعرب الجانبان عن امتنانهما لتطور التعاون في المجال الثقافي كما كان في كافة المجالات بين اذربيجان وجورجيا. اشير الى اهمية تبادل الزيارات.

    في الوقت ذاته، ناقش الجانبان زيارة مرتقبة لوزير الثقافة الاذربيجاني آنار كريموف الى جورجيا في يونيو هذا العام.

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