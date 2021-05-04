  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    قطر 2022م: مباراة أذربيجان والبرتغال تنظم لدى ملعب باكو الاولمبي

    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٢:٢٥‎]

    باكو، 4 مايو، أذرتاج

    تم تحديد ملعب تنظم فيه مباراة تجمع بين أذربيجان والبرتغال ضمن تأهيلات كأس العالم لكرة القدم الذي تنظمه دولة قطر عام 2022م.

    أفادت أذرتاج عن بيان الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم أن مباراة أذربيجان والبرتغال تنظم لدى ملعب باكو الأولمبي.

    يذكر أن موعد المباراة التي تنظم 7 سبتمبر الساعة 20.00.

    AZERTAG.AZ :قطر 2022م: مباراة أذربيجان والبرتغال تنظم لدى ملعب باكو الاولمبي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٣:٠٩]
    كشلة يخسر أمام نفطجي ضيفه
    النجم الياباني هوندا يسجل اول هدف في أذربيجان
    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٢:٥‎٠]
    قراباغ يتعادل مع زيرة ويفقد نقطتين ثمينتين في ذروة الترتيب
    هدف الزبير المغربي ينفذ قراباغ
    ٠٣.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٢:٤٩]
    لاعبات الجمباز الايقاعي الاذربيجانيات يحصدن 3 ميداليات في بولندا
    ٠١.٠٥‎.٢٠٢١ [٠١:٠٧]
    جدول الجولة الرابعة والعشرين بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني لكرة القدم
    قطر 2022م: مباراة أذربيجان والبرتغال تنظم لدى ملعب باكو الاولمبي