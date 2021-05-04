قطر 2022م: مباراة أذربيجان والبرتغال تنظم لدى ملعب باكو الاولمبي

باكو، 4 مايو، أذرتاج

تم تحديد ملعب تنظم فيه مباراة تجمع بين أذربيجان والبرتغال ضمن تأهيلات كأس العالم لكرة القدم الذي تنظمه دولة قطر عام 2022م.

أفادت أذرتاج عن بيان الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم أن مباراة أذربيجان والبرتغال تنظم لدى ملعب باكو الأولمبي.

يذكر أن موعد المباراة التي تنظم 7 سبتمبر الساعة 20.00.