قراباغ يتعادل مع زيرة ويفقد نقطتين ثمينتين في ذروة الترتيب هدف الزبير المغربي ينفذ قراباغ

باكو، 4 مايو، أذرتاج

تعادل قراباغ اغدام مع زيرة باكو ضيفه بهدف لكل منهما في الجولة الخامسة والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 100 المنظمة على ملعب أذرصون أرينا بالعاصمة باكو قادها الحكم احمدوف دون حضور جماهير.

وفتح الحساب مليويلو د16 لصالح الضيف ورد عليه الزبير د18.

وعاقب الحكم لاعبيْن من صاحب الارض بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

واضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع الى الشوط الاول و7 دقائق الى الفترة الثانية.

بهذا التعادل يحتل قراباغ المركز الاول برصيد 51 نقطة فيما ظل زيرة ثالثا برصيد 34 نقطة.