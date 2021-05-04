كشلة يخسر أمام نفطجي ضيفه النجم الياباني هوندا يسجل اول هدف في أذربيجان

باكو، 4 مايو، أذرتاج

خسر كشلة باكو أمام نفطجي باكو ضيفه بثلاثة اهداف دون رد في الجولة الخامسة والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 98 المنظمة على ملعب أي أس كا أرينا بالعاصمة باكو قادها الحكم أقايف دون حضور جماهير.

وسجل اهداف الضيف عباسوف د38 وهوندا د74 ومحمودوف د90+2.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الارض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الفترة الاولى و3 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز اقترب نفطجي من زعيم الترتيب قراباغ الذي يتبعه ثانيا بفارق نقطة 50 نقطة فيما استقر كشلة بالمركز الثامن برصيد 23 نقطة.