  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    كشلة يخسر أمام نفطجي ضيفه
    النجم الياباني هوندا يسجل اول هدف في أذربيجان

    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٣:٠٩]

    باكو، 4 مايو، أذرتاج

    خسر كشلة باكو أمام نفطجي باكو ضيفه بثلاثة اهداف دون رد في الجولة الخامسة والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 98 المنظمة على ملعب أي أس كا أرينا بالعاصمة باكو قادها الحكم أقايف دون حضور جماهير.

    وسجل اهداف الضيف عباسوف د38 وهوندا د74 ومحمودوف د90+2.

    وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الارض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

    واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الفترة الاولى و3 دقائق الى الشوط الثاني.

    وبهذا الفوز اقترب نفطجي من زعيم الترتيب قراباغ الذي يتبعه ثانيا بفارق نقطة 50 نقطة فيما استقر كشلة بالمركز الثامن برصيد 23 نقطة.

    AZERTAG.AZ :كشلة يخسر أمام نفطجي ضيفه
    النجم الياباني هوندا يسجل اول هدف في أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٢:٥‎٠]
    قراباغ يتعادل مع زيرة ويفقد نقطتين ثمينتين في ذروة الترتيب
    هدف الزبير المغربي ينفذ قراباغ
    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٢:٢٥‎]
    قطر 2022م: مباراة أذربيجان والبرتغال تنظم لدى ملعب باكو الاولمبي
    ٠٣.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٢:٤٩]
    لاعبات الجمباز الايقاعي الاذربيجانيات يحصدن 3 ميداليات في بولندا
    ٠١.٠٥‎.٢٠٢١ [٠١:٠٧]
    جدول الجولة الرابعة والعشرين بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني لكرة القدم
    كشلة يخسر أمام نفطجي ضيفه النجم الياباني هوندا يسجل اول هدف في أذربيجان