صبائل يتغلب على غابالا بهدف يتيم

باكو، 4 مايو، أذرتاج

تغلب صبائل باكو على غابالا بهدف يتيم في الجولة الخامسة والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 97 المنظمة على ملعب أسكو أرينا بالعاصمة باكو قادها الحكم محمدوف دون حضور جماهير.

وجاء هدف صبائل من طرف يونانوف د61.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الارض ولاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة والاحتجاج على قرار الحكم فيما طرد لاعبا من الضيف بالبطاقة الحمراء د51.

واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الفترة الاولى و3 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز رفع صبائل رصيده الى 24 نقطة سابعا متابعا غابالا المستقر سادسا بنفس الرصيد.