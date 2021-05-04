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    سياسة


    رئيس الوزراء الجورجي يزور أذربيجان غدا

    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٣:٤٩]

    تبيليسي، 4 مايو، أذرتاج

    يقوم رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي قريباشفيلي بزيارة رسمية لاذربيجان غدا 5 مايو.

    أفادت أذرتاج عن بيان مكتب رئيس حكومة جورجيا أن قريباشفيلي يجتمع على هامش الزيارة برئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف ورئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا.

    كما يخطط استقباله من قبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

    ويرافق رئيس الوزراء الجورجي قريباشفيلي في زيارته الرسمية هذه نائبه وزير الخارجية دافيد زالكالياني ومسؤولون آخرون.

    عزيزوف مراسل أذرتاج

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