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    سياسة


    رئيس الوزراء الجورجي يصل في زيارة الى اذربيجان

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٣٦]

    باكو، 5 مايو (أذرتاج)

    وصل رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي في زيارة الى جمهورية اذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج انه اصطف حرس الشرف في مطار حيدر علييف الدولي المزين باعلام كلتا الدولتين تقديرا لمقدم رئيس الوزراء الجورجي.

    وكان في استقباله في ارض المطار نائب رئيس الوزراء علي أحمدوف ونائب وزير الخارجية خالاف خالافوف ومسئولون آخرون.

     

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء الجورجي يصل في زيارة الى اذربيجان
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