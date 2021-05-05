تساقط الثلج في قرية خيناليق شمال اذربيجان
AzerTAg.az
٠٥.٠٥.٢٠٢١ [١٤:١٩]
باكو، 5 مايو (أذرتاج)
تتساقط الثلوج في المناطق الجبلية العالية في محافظة قوبا ابتداء من ليلة الخامس من مايو.
أفادت وكالة أذرتاج ان سماكة الثلوج في قرية خيناليق بلغ سنتمتر وانخفضت درجة الحرارة فيها.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٤.٠٥.٢٠٢١ [١٦:٣١]
٠٢.٠٥.٢٠٢١ [٠٠:٤٥]
٠١.٠٥.٢٠٢١ [٢١:٣٩]
٠١.٠٥.٢٠٢١ [٢١:٢٣]
٠٥.٠٥.٢٠٢١ [١٢:٣٦]
٠٤.٠٥.٢٠٢١ [٢٣:٤٩]
٠٤.٠٥.٢٠٢١ [٢٠:٢٦]
٠٥.٠٥.٢٠٢١ [١١:٥٧]
٠٥.٠٥.٢٠٢١ [١١:٥١]
٠٤.٠٥.٢٠٢١ [٢٢:٠٤]
٠٤.٠٥.٢٠٢١ [٢١:٤٣]
٠٤.٠٥.٢٠٢١ [٢٢:٤٤]
٠٤.٠٥.٢٠٢١ [١٥:٤٩]
٠١.٠٥.٢٠٢١ [٠٠:١٧]
٣٠.٠٤.٢٠٢١ [٠١:٥٨]
٠٤.٠٥.٢٠٢١ [٢٠:١٦]
٠٤.٠٥.٢٠٢١ [١٦:١٣]
٠١.٠٥.٢٠٢١ [٢١:١٨]
٠١.٠٥.٢٠٢١ [٠٠:١٤]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٩]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٠٤.٠٥.٢٠٢١ [١٩:٤٢]
٠٤.٠٥.٢٠٢١ [١٩:١٩]
٠٤.٠٥.٢٠٢١ [١٥:٣٦]
٠٥.٠٥.٢٠٢١ [١٢:٢٣]
٠٤.٠٥.٢٠٢١ [٢٢:٢١]
٠٣.٠٥.٢٠٢١ [٢١:١٣]
٠٢.٠٥.٢٠٢١ [٢١:٣٤]
٠٤.٠٥.٢٠٢١ [٢٢:٢٢]
٠٤.٠٥.٢٠٢١ [١٩:٣٣]
٠٣.٠٥.٢٠٢١ [٢٢:٢١]
٠٣.٠٥.٢٠٢١ [١٨:٤٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك