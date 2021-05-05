الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الوزراء الجورجي

باكو، 5 مايو (أذرتاج)

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 5 مايو رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي الذي يزور البلد حاليا.

قال الرئيس إلهام علييف ان العلاقات بين الشعبين الاذربيجاني والجورجي متوغلة في القدم وتعتمد على تاريخ حسن الجوار والصداقة المستمرة منذ قرون طويلة. أعرب الرئيس إلهام علييف عن يقينه من ان تكون هذه الزيارة مثمرة وناجحة وتساهم في تعزيز العلاقات الأخوية.

اضاف الرئيس إلهام علييف ان الدولتين تعاونتا في تنفيذ المشاريع المشتركة مثل مشاريع الطاقة والنقل مشيرا الى انها غيرت الخريطة السياسية والاقتصادية والنقلية والطاقة في المنطقة. ولو لا الشراكة القوية بين البلدين فلم يتم تنفيذ هذه المشاريع. استكمل مشروع ممر الغاز الجنوبي في اليوم الاخير من العام الماضي. يكسب هذا المشروع أهمية كبيرة للتعاون والاستقرار والتنمية ليس فقط في منطقة جنوب القوقاز فحسب بل في منطقة اوروآسيا الواسعة ايضا.

وزاد الرئيس إلهام علييف ان اذربيجان احدى اكبر مستثمرين في الاقتصاد الجورجي حاليا. اشار الى ان هذا خير دليل على تحقيق الاصلاحات من قبل حكومة جورجيا في انشاء بيئة ملائمة وايجابية للاستثمارات. قال الرئيس إلهام علييف ان عددا كثيرا من الشركات الاذربيجانية حريصة على العمل في جورجيا.

من جانبه قال رئيس الوزراء الجورجي ان جورجيا حريصة بعزم على مواصلة التعاون في تنفيذ مشاريع مشتركة ستعزز العلاقات والاخوة بين البلدين.

ودعا الضيف الجورجي الرفيع المستوى رئيسَ اذربيجان للقيام بزيارة تبيليسي في وقت مناسب له.

بعد اللقاء شارك الرئيس الأذربيجاني في غذاء عمل مع رئيس الوزراء الجورجي.