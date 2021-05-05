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    أذربيجان: تسجيل 1080 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2074 حالة شفاء ووفاة 20 شخصا

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٠:٣٦]

    باكو، 5 مايو / أيار، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 1080 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 2074 مصاب هذا المرض وتوفي 20 شخصا مصابا بالفيروس.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في بيان انه تم تسجيل 323 ألف و841 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 298 ألف و949 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4617 مريض منهم ويستمر علاج 20275 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و289 ألف و864 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 10701 فحص طبي

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 1080 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2074 حالة شفاء ووفاة 20 شخصا
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