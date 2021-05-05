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    رئيس الوزراء الجورجي يزور ضريح حيدر علييف

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٠:٥‎٠]

    باكو، 5 مايو / أيار، (أذرتاج)

    قام رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي اليوم بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضع إكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه وذلك في إطار زيارته إلى جمهورية أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الضيف وضع باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء الجورجي يزور ضريح حيدر علييف
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