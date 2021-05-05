احياء ذكرى الشهداء الخالدة
AzerTAg.az
٠٥.٠٥.٢٠٢١ [٢١:٠٤]
باكو، 5 مايو / أيار، (أذرتاج)
قام رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي اليوم بزيارة مقبرة الشهداء وذلك في إطار زيارته إلى أذربيجان.
أفادت وكالة أذرتاج ان الضيف زار مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا من اجل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضع إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي".
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