باكو، 5 مايو / أيار، (أذرتاج) أنهى رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي اليوم زيارته الى جمهورية اذربيجان. افادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف في مطار حيدر علييف الدولي المزين باعلام كلا البلدين حرس الشرف تكريما لمقدم الضيف الرفيع المستوى. وكان في وداع رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي في ارض المطار نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني علي أحمدوف ونائب وزير الخارجية خلف خلفوف وغيرهما من كبار المسئولين.

AZERTAG.AZ : رئيس الوزراء الجورجي ينهي زيارته الى اذربيجان

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