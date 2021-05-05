تطعيم 29 ألفا و778 شخص في أذربيجان خلال اليوم

باكو، 5 مايو / أيار، (أذرتاج)

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 29 ألفا و778 جرعة من التطعيم تم تلقيحها في البلد خلال 5 مايو اليوم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 7957 شخص منهم تلقوا التطعيم ضمن المرحلة الاولى و21821 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونا و566 ألف و106 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم 987 الف و962 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و578 الف و144 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.