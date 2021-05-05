  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    تطعيم 29 ألفا و778 شخص في أذربيجان خلال اليوم

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢١ [٢١:٣٦]

    باكو، 5 مايو / أيار، (أذرتاج)

    قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 29 ألفا و778 جرعة من التطعيم تم تلقيحها في البلد خلال 5 مايو اليوم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 7957 شخص منهم تلقوا التطعيم ضمن المرحلة الاولى و21821 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونا و566 ألف و106 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم 987 الف و962 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و578 الف و144 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

    AZERTAG.AZ :تطعيم 29 ألفا و778 شخص في أذربيجان خلال اليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٠:٣٦]
    أذربيجان: تسجيل 1080 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2074 حالة شفاء ووفاة 20 شخصا
    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢١ [١٩:٤٢]
    تطعيم 19 ألفا و286 شخص في أذربيجان خلال اليوم
    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢١ [١٩:١٩]
    أذربيجان: تسجيل 963 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2091 حالة شفاء ووفاة 17 شخصا
    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢١ [١٥‎:٣٦]
    تركيا تعد جهازاً للعلاج بالأكسجين وله أهمية كبيرة في معالجة كوفيد-19
    تطعيم 29 ألفا و778 شخص في أذربيجان خلال اليوم