وزير الخارجية يستقبل نظيره الجورجي

باكو، 5 مايو، أذرتاج

استقبل وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف 5 مايو اليوم نائب رئيس الوزراء الجورجي وزير الخارجية دافيد زالكالياني.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الوزيرين اجتمعا على انفراد ثم بحضور الوفدين خلال لقاءين منعقدين على هامش زيارة قام بها رئيس الوزراء الجورجي ايراكلي قريباشفيلي البلد.

ورحب الوزير بايراموف بزميله مفيدا أن الزيارة أتت فرصة سانحة من حيث مواصلة الحوار السياسي الموجود بين البلدين وتم التأكيد على اهمية المزيد من تطوير علاقات الشراكة الوطيدة القائمة بين البلدين.

ورفع الوزير زالكاليان الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. واشار الوزير الجورجي الى انعقاد لقاء مثمر جدا بين رئيس الوزراء الجورجي والرئيس الأذربيجاني منوها الى اهمية تعميق مستقبلي لعلاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون الموجودة بين البلدين. وشدد تشديدا خاصا على دعم جورجيا لسيادة أذربيجان وسلامة أراضيها مع الاشارة خاصة الى دعم أذربيجان لسيادة وسلامة اراضي جورجيا.

وأحاد الوزير بايراموف زميله الجورجي علما بحقائق جديدة نشبت في المنطقة عقب الحرب الوطنية المستمرة 44 يوما وفرص تعاون موجودة وأوضاع نادرة ظهرت من اجل تطبيع العلاقات بين الدول وكذلك ما يخص بتنفيذ البيان الثلاثي من المسائل الملحة خاصة سلوك أرمينيا وتصريحاته الانتقامية التي تعرقل تحقيق الاتفاقية وموقف أذربيجان في هذا السياق.

واشار الوزيران الى اهمية تكييف الفعاليات المشتركة في ظل الحقائق الجديدة الموجودة. كما تبادل الطرفان وجهات نظر حول المسائل المدرجة في جدول الاعمال بما فيه تطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والانسانية والثقافة والسياحة وغيرها.

وبحث الوزيران في اللقاء سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك ايضا.