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    قيرغيزستان تنتقل الى ادارة رئاسية والحكومة تستقيل

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٢:٥‎٢]

    بشكيك، 5 مايو، أذرتاج

    انتقلت قيرغيزستان الى ادارة رئاسية ابتداء من 5 مايو اليوم والحكومة استقالت بحكم دخول نتائج الاستفتاء العام المنعقد في البلد في التعديلات في الدستور القيرغيزي 11 ابريل حيز التنفيذ.

    أفادت أذرتاج أن الرئيس القيرغيزي صادر جباروف وقع بهذه المناسبة على مراسيم تنص على تشكيل حكومة جديدة.

    وبمرسوم الرئيس جباروف تم توظيف أولوق بيك ماريبوف لمنصب رئيس الوزراء القيرغيزي وأرتيوم نوفيكوف لمنصب النائب الاول لرئيس الوزراء والسيد جيلديز باكاشوفا وعظامت ديكان بايف وأولوق بيك كارميشاكوف لمناصب نواب لرئيس الوزراء.

    كما صدق الرئيس جباروف على هيكل جديد لمجلس الوزراء.

    ويستمر تشكيل الحكومة.

    كنكرلي مراسل أذرتاج

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