أردوغان يبحث مع بوتين قضايا قراباغ وسوريا ولقاح سبوتنيك

أنقرة، موسكو، 5 مايو، أذرتاج

جرت مكالمة هاتفية بين رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان والاتحاد الروسي فلاديمير بوتين.

أفادت أذرتاج عن الإعلام الروسي والتركي أن الرئيسين تبادلا الاراء خلال المكالمة الهاتفية قضية قراباغ وكذلك فعاليات المركز التركي الروسي المشترك للمراقبة وفي الوقت ذاته الاوضاع في سورية.

وبحث الزعيمان تدابير مكافحة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بما في ذلك مسائل توريد لقاح سبوتنيك روسي الانتاج ضد الفيروس.