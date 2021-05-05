رئيس الوزراء يستقبل نظيره الجورجي

باكو، 5 مايو، أذرتاج

استقبل رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف 5 مايو اليوم نظيره الجورجي ايراكلي قريباشفيلي.

أفادت أذرتاج أن رئيس الوزراء اسدوف قال إن الشعبين الأذربيجاني والجورجي كانا وما يزالان يعيشان في ظروف الصداقة والامن والامان طول التاريخ واليوم قد تحولت العلاقات الى شراكة استراتيجية.

واضاف أسدوف أن المشاريع الضخمة التي تنفذها أذربيجان وجورجيا معا تساهم مساهمات كبيرة في أمن الطاقة في المنطقة وأوروبا. وأشاد رئيس الوزراء بتعاون البلدين ضمن مشروعي ممر الجنوب للغاز وخط انبوب الغاز الطبيعي العابر للبحر الادرياتيكي مفيدا أن أذربيجان تعير اهمية كبيرة للعلاقات مع جورجيا.

وزاد أن العلاقات بين البلدين في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والثقافة وغيرها قيد التطور ونثق في استمرار تطور هذه العلاقات حيث أن امكانات كبيرة من اجل المزيد من توسيع العلاقات في عدد من المجالات موجودة ايضا.

ورفع رئيس الوزراء الجورجي ايراكلي قريباشفيلي الشكر على حفاوة الاستقبال مفيدا انه متشرف من زيارة أذربيجان. وقال رئيس الوزراء الجورجي قريباشفيلي إن لنا علاقات وثيقة مع أذربيجان وتحدثنا اليوم مع الرئيس إلهام علييف عن المشاريع التاريخية التي تساهم مساهمات كبيرة في تنمية علاقاتنا وقد حسن حظنا اننا نملك جارا مثل أذربيجان.