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    وثائق رسمية


    الرئيس إلهام علييف يرسم تعديلات في اعضاء اللجنة الحكومية المشتركة مع العراق

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٣:٠٩]

    باكو، 5 مايو، أذرتاج

    أصدر الرئيس إلهام علييف 5 مايو اليوم مرسوما ينص على ادراج تعديلات في تركيب اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي الصادر 20 مايو عام 2011م.

    أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للفترة الـ32 للمادة الـ109 من الدستور الأذربيجاني ينص على ادراج التعديلات التالية في التركيب الأذربيجاني من اللجنة المشتركة الأذربيجانية العراقية:

    الرئيس المشارك للجنة

    وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا الأذربيجاني

    أعضاء اللجنة

    نائب وزير الخارجية الأذربيجاني

    نائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني

    نائب وزير الثقافة الأذربيجاني

    نائب وزير التعليم الأذربيجاني

    نائب وزير الشباب والرياضة الأذربيجاني

    رئيس الوكالة الحكومية للسياحة

    النائب الاول لرئيس جهاز الجمارك الأذربيجاني

    نائب رئيس مجلس ادارة البنك المركزي الأذربيجاني

    نائب رئيس أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية

    كما يكلف المرسوم وزارة الخارجية الأذربيجاني باشعار جانب جمهورية العراق بالتعديلات المدرجة في تركيب اللجنة المشتركة الأذربيجانية العراقية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يرسم تعديلات في اعضاء اللجنة الحكومية المشتركة مع العراق
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