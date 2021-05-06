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    زالكالياني: زيارة رئيس وزراء جورجيا الى أذربيجان تعطي دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية

    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢١ [١٣:٥‎٥‎]

    باكو، 6 مايو (أذرتاج)

    جاءت زيارة رئيس الوزراء الجورجي ايراكلي غاريباشفيلي الى أذربيجان مفيدة ومثمرة جدا وفي زمنها.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الجورجي نائب رئيس الوزراء داود زالكالياني.

    إن المحادثات والمسائل التي نوقشت اثناء الزيارة كانت مثمرة جدا.

    قال زالكالياني: ان المحادثات الجارية بين الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الجورجي ايراكلي غاريباشفيلي تدل على ان تعاوننا سيزيد تعمقا. ستعطي هذه الزيارة دفعة جديدة نوعية لشراكتنا الاستراتيجية.

    AZERTAG.AZ :زالكالياني: زيارة رئيس وزراء جورجيا الى أذربيجان تعطي دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية
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