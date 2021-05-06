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    إعمال إنشاء الطريق البري "ظفر" الى شوشا على قدم وساق

    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢١ [١٥‎:٤١]

    باكو، 6 مايو (أذرتاج)

    إن أعمال انشاء الطريق البري "ظفر" من فضولي الى مدينة شوشا تجري على قدم وساق.

    أرسي حجر أساس الطريق اثناء زيارة الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا الى فضولي وجبرائل بعد مرور 6 أيام من استسلام أرمينيا في الحرب الوطنية. تم توسعة الطريق خلال شهرين. نتيجة الاعمال المقامة بدأ الطريق يستعمل للحركة.

    يمتد الطريق البري من طريق حاجيقبول ومينجيوان وممر زنكزور الى مدينة شوشا تاج قراباغ. طول الطريق المصمم 101 كم. تنشأ على الطريق كل المنشآت الضرورية والجسور والتقاطعات.

    يخطط تدشين الطريق بحارتين حتى شهر سبتمبر العام الحالي.

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