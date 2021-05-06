مرسوم رئاسي عن حفر آبار ارتوازية في 23 منطقة سكنية
AzerTAg.az
٠٦.٠٥.٢٠٢١ [١٥:٥٥]
باكو، 6 مايو (أذرتاج)
تم تخصيص 1.82 مليون مانات لأعمال حفر 26 بئرا ارتوازية في 23 منطقة سكنية يبلغ اجمالي سكانها 60698 نسمة في 6 مدن ومحافظات، ذلك بناء على مرسوم أصدره الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 6 مايو.
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