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    مرسوم رئاسي عن حفر آبار ارتوازية في 23 منطقة سكنية

    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٥‎]

    باكو، 6 مايو (أذرتاج)

    تم تخصيص 1.82 مليون مانات لأعمال حفر 26 بئرا ارتوازية في 23 منطقة سكنية يبلغ اجمالي سكانها 60698 نسمة في 6 مدن ومحافظات، ذلك بناء على مرسوم أصدره الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 6 مايو.

    AZERTAG.AZ :مرسوم رئاسي عن حفر آبار ارتوازية في 23 منطقة سكنية
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