أذربيجان: تسجيل 844 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2057 حالة شفاء ووفاة 18 شخصا

باكو، 6 مايو / أيار، (أذرتاج)

سجلت إصابة 844 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 2057 مصاب هذا المرض وتوفي 18 شخصا مصابا بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في بيان انه تم تسجيل 324 ألف و685 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 301 ألف و6 مصابين منهم بالعلاج وتوفي 4635 مريض منهم ويستمر علاج 19044 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و300 ألف و581 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 10717 فحص طبي.