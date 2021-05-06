تطعيم 27 ألفا و777 شخص في أذربيجان خلال اليوم

باكو، 6 مايو / أيار، (أذرتاج)

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 27 ألفا و777 جرعة من التطعيم تم تلقيحها في البلد خلال 6 مايو اليوم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 4290 شخص منهم تلقوا التطعيم ضمن المرحلة الاولى و23487 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونا و593 ألف و883 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم 992 الف و252 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و601 الف و631 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.