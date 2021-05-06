رئيس الوزراء الجورجي: جورجيا وأذربيجان تواصلان تنفيذ مشاريع مشتركة

تبيليسي، 6 مايو، أذرتاج

كتب رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي قريباشفيلي في حسابه على الفيسبوك وهو يبين نتائج زيارته أذربيجان أن جورجيا وأذربيجان تواصلان تنفيذ مشاريع مشتركة اقليمية.

واضاف رئيس الوزراء الجورجي أننا ناقشنا في لقاء مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف علاقاتها للشراكة الاستراتيجية والصداقة وشددنا خاصة في ذلك اللقاء على المشاريع الاقليمية الناجحة التي يتم تنفيذها بجهود مشتركة.

وزاد أن البلدين ينفذان المشاريع الهامة معا مضيفا أن الطرفين يرغبان في مواصلة الامر من خلال تحقيق مشاريع مشتركة من شأنها أن تزيد من تعزيز العلاقات.

كما رفع قريباشفيلي الشكر للرئيس الأذربيجاني على حفاوة الاستقبال في باكو.

عزيزوف مراسل أذرتاج