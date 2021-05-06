مقر التنسيق لحل قضايا الاراضي المحررة حلا مركزيا يعقد جلستها الخامسة

باكو، 6 مايو، أذرتاج

عقدت الجلسة الخامسة عبر الاتصال المرئي لمقر التنسيق المؤسس بمرسوم الرئيس الأذربيجاني الصادر 24 نوفمبر عام 2020م لحل قضايا الاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني حلا مركزيا.

أفادت أذرتاج أن رئيس الديوان الرئاسي والمقر سمير نورييف افتتح الجلسة وقال إن اعمال اعادة البناء والاعمار لدى الاراضي المحررة من الاحتلال تحت اشراف الرئيس إلهام علييف وقد حددت اتجاهات مهمة متعلقة بفعاليات تنفذ فيها.

وابلغ نورييف أن مدننا وقرانا وآثارنا التاريخية والدينية دمرت من قبل أرمينيا المحتلة في اراضينا المحررة من الاحتلال كما اشار اليه الرئيس إلهام علييف مرارا وذلك يطلب باعداد تخطيط على نطاق واسع وتنفيذ اعمال الاعمار الشاملة.

واستمعت الجلسة الى تقارير حول فعاليات تنفذ في الاراضي المحررة من الاحتلال من تطهير الالغام المهم جدا والاعمال المنفذة في اعداد برنامج حكومي لاعادة اعمار اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال وتنميتها المستدامة للفترة ما بين 2021-2025م وعودة اللاجئين والمشردين قسرا السابقين الى مسقط رؤوسهم وتموين الطاقة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال خاصة مسائل "الطاقة الخضراء" والاعمار وبناء البنية التحتية للنقل والاتصالات والاعمال المنفذة ضمن دراسة تجريها جامعة أدا في "توقعات العودة الى اراضي أذربيجان ما بعد النزاع ووضع مقترحات في تنظيمها تنظيما فاعلا" وفي نتائج استطلاعات منظمة وأعطيت توجيهات مناسبة.

وتم التأكيد في الجلسة على ضرورة تنفيذ الاعمال بالاخذ بعين الاعتبار سرعتها وجودتها بما يواكب مع توجيهات رئيس الدولة.