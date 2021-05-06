جورجيا تستلم دفعة أخرى من لقاح "أسترا زينيكا"

تبليسي، 6 مايو، أذرتاج

تلقت جورجيا دفعة أخرى من لقاح "أسترا زينيكا" (AstraZeneca) ضد فيروس كورونا.

تفيد أذرتاج أنه تم بالفعل تسليم دفعة أخرى من اللقاح تتكون من 43 ألف جرعة إلى البلاد.

خُصصت هذه الدفعة من لقاح "أسترا زينيكا" لأولئك الذين يتلقون الجرعة الأولى من الدواء.

استلمت جورجيا الدفعة الأولى من "أسترا زينيكا" في 13 مارس. يجري التطعيم بهذا اللقاح في البلاد من 15 مارس بلقاح "فايزر" من 30 مارس ولقاح "سينوفارم" من 4 مايو.

تلقى 25 ألف و461 شخص بالفعل الجرعة الأولى من "أسترا زينيكا"، وتم تسجيل 10 آلاف آخر للتطعيم.

سيتم تطعيم اللقاح بالجرعة الثانية ابتداء من 10 مايو.

ومن المتوقع أن تصل 43 ألف جرعة أخرى بحلول نهاية مايو.