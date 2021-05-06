التعاون بين مركزي الفكر في أذربيجان وباكستان

باكو، 6 مايو، أذرتاج

التقى المدير التنفيذي لمركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصال (İİTKM) وصال قاسملي مع سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى أذربيجان بلال هاي.

وأبلغ المركز لوكالة أذرتاج أن وصال قاسملي قدم معلومات مفصلة للسفير حول الإصلاحات الاقتصادية المنجزة في البلاد بقيادة الرئيس إلهام علييف وتطبيق الإدارة الاستراتيجية في أذربيجان وأنشطة المراقبة والتقييم التي يقوم بها المركز وكذلك مشاريع المركز مثل "Azexport.az" و" Enterprise Azerbaijan .com" و"المركز التجاري المرقم" و"Azranking.az" و"مركز دعم التصدير". وقال إنه نتيجة لهذه الإصلاحات، أصبحت أذربيجان قادرة على الحفاظ على مكانتها كدولة إصلاحية مع نتائج عالية في "تقرير ممارسة أنشطة الأعمال-2020" (Doing Business 2020) الصادر عن البنك الدولي.

وأشار السفير الباكستاني بلال هاي إلى تنامي التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، معرباً عن ارتياحه لمستوى العلاقات بين البلدين وشدد على أهمية توسيع العلاقات الاقتصادية وخاصة التجارية. وكما أكد أن تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين سيساهم بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية للبلدين. كما ناقش الطرفان المجتمعان إقامة علاقات بين المعهد الدولي لإدارة المشاريع ومراكز الأبحاث الباكستانية ذات الصلة لإجراء بحث مشترك في هذا المجال.

تم تقديم إيجاز التقييمات حول إصلاحات "ممارسة أنشطة الأعمال 2020" والذكرى الخامسة للمركز للضيف.