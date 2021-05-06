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    الوزير: الصادرات غير النفطية تزداد بنسبة 5ر62 في المائة خلال أبريل

    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٣:٤٨]

    باكو، 6 مايو، أذرتاج

    قال ميكائيل جباروف إن تدابير تشجيع الصادرات غير النفطية في أذربيجان قد اسرعت النمو في هذا المجال ورغم تأثيرات الجائحة فإن المؤشرات ايجابية.

    وابان الوزير أن النتائج الاولية تشير الى أن الصادرات غير النفطية ازدادت بنسبة 5ر26 في المائة خالال الاربعة اشهر عام 2021م وخلال ابريل بنسبة 5ر62 في المائة قياسا الى الفترة عينها من العام السابق.

     

     

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