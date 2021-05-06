بحث ترتيبات تنظيم ندوة دولية حول المدن المستدامة الذكية والمرنة

باكو، 6 مايو (أذرتاج)

عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية (UCLG Africa)، والمديرية الجهوية للبيئة سوس ماسة، وولاية أكادير، وجماعة أكادير، وجامعة ابن زهر بالمملكة المغربية، اجتماعا تنسيقيا لبحث ترتيبات تنظيم ندوة دولية حول المدن المستدامة الذكية والمرنة يومي 3 و4 يونيو 2021، حضوريا وعبر تقنية الاتصال المرئي، بمدينة أكادير بالمملكة المغربية، احتفاء باليوم العالمي للبيئة الموافق 5 يونيو.

مثل الإيسيسكو في الاجتماع، الذي تم عبر تقنية الاتصال المرئي يوم الأربعاء (5 مايو 2021)، كل من: الدكتور محمد شريف، مستشار بقطاع العلوم والتكنولوجيا، والدكتور فؤاد العيني، خبير بالقطاع، ومثل منظمة اليونسكو الدكتور محمد علوي، رئيس قسم العلوم الطبيعية والصحيحة بمكتب المنظمة لدى الدول المغاربية، فيما مثل منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، الدكتورة نجاة زروق، مديرة قطب التنمية والأكاديمية الأفريقية للجماعات الإقليمية (ALGA)، وحضر اللقاء ايضا الخبير الدولي الدكتور محمد السعيدي، من جامعة محمد الخامس بالرباط، والسيدة خديجة سامي، المديرة الجهوية للبيئة بسوس ماسة، والسيد أحمد شرماطة، رئيس مصلحة البيئة بولاية أكادير، والسيدة ليلى وباعلي، رئيسة مصلحة المحافظة على البيئة بجماعة (بلدية) أكادير، والأستاذ الدكتور عبد الحميد المصدق، نائب رئيس جامعة ابن زهر المكلف بالبحث العلمي.

وناقش المشاركون في الاجتماع، إمكانية تنفيذ أنشطة توعية ميدانية يوم 5 يونيو المقبل، بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات وفاعلين آخرين، للمساهمة في المجهود الدولي للمحافظة على البيئة، والتوعية البيئية، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وفي الختام، تم الاتفاق على تظافر الجهود من أجل وضع جميع الإمكانيات اللوجستية اللازمة لإنجاح الندوة التي تندرج في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة 5 يونيو، والذي تستضيفه هذه السنة، جمهورية باكستان تحت شعار "استعادة النظام الإيكولوجي"، ويهدف إلى نشر الوعي البيئي في العالم، والتوعية بالقضايا البيئية الملحة والراهنة، وكذلك تزامنا مع الاحتفاء بمدينة أكادير عاصمة للبيئة في العالم الإسلامي 2020ـ2021.