سفير تركيا السابق: لجنة تحقيق جرائم أرمينيا الحربية تنفذ بعثة تاريخية

أنقرة، 6 مايو، أذرتاج

قال خلوصي كيليج إن تشكيل لجنة دولية في تركيا بغية تحقيق جرائم أرمينيا الحربية يكتسي بأهمية بالغة وبعثة اللجنة ايصال الحقائق الى المجتمع الدولي بتحليل مرحلي لجميع الجرائم التي ارتكبها الارمن ضد أذربيجان.

واوضح كيليج سفير تركيا السابق في أذربيجان في تصريح له عبر الاتصال المرئي لوكالة أذرتاج أن مهمة من المهام الهامة المنوطة بعد تحرير اراضي أذربيجان من الاحتلال الأرميني جراء الحرب الوطنية المستمرة 44 يوما تحقيق الجرائم واسعة النطاق التي ارتكبها المحتل مضيفا أن فرق اللجنة ستحلل على انفراد جرائم الارمن المرتكبة خلال فترات 1991-1994م ومنذ 1994م الى 26 سبتمبر عام 2020م وخلال الحرب المستمرة 44 يوما.

وأبان كيليج أن اللجنة التي ينتسب هو الاخر الى عضويته ستنجز المهام المنوطة.

شاهتاختي مراسل أذرتاج