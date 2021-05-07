الرئيس إلهام علييف يتسلم كأس يورو 2020

باكو، 7 مايو (أذرتاج)

تم إحضار كأس البطولة الأوروبية لكرة القدم إلى باكو في إطار جولة كأس يورو 2020 التي ستقام في الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو من هذا العام.

تم تسليم كأس البطولة الأوروبية إلى الرئيس إلهام علييف. ستعرض كأس يورو 2020 في باكو في الفترة من 7 إلى 9 مايو.

كما تسمى الكأس باسم Anri Delone على شرف أول أمين عام يوفا الذي اقترح فكرة تنظيم البطولة الأوروبية لكرة القدم، وسيتم منح الكأس للفريق الفائز في المباراة النهائية لبطولة أوروبا. بعد باكو، ستُحضر الكأس إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

سيتم تنظيم مباريات "يورو 2020" في دول مختلفة بمناسبة ذكرى مرور 60 عاما على تأسيس البطولة الأوروبية. سيستضيف ملعب باكو الأولمبي ثلاث مباريات من المجموعة الأولى ومباراة واحدة من ربع النهائي.