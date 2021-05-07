الرئيس إلهام علييف يعلن شوشا عاصمة للثقافة الأذربيجانية

باكو، 7 مايو (أذرتاج)

أصدر الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 7 مايو مرسوما عن إعلان مدينة شوشا عاصمة للثقافة الأذربيجانية.

أفادت وكالة أذرتاج ان المرسوم اصدر بغرض إعادة المظهر التاريخي لمدينة شوشا وإرجاع شهرتها السابقة اليها وعودتها الى حياتها الثقافية الشاملة التقليدية، كذلك تعريف المجتمع الدولي بها باعتبارها درة الثقافة الأذربيجانية الغنية المتوغلة في القدم وفن العمران وبناء المدن.

يأتي في المرسوم الرئاسي: "كانت مدينة شوشا إحدى المراكز المهمة للحياة التاريخية الثقافية والاجتماعية السياسية لأذربيجان على مدى التاريخ. بمبادرة من الزعيم القومي للشعب الاذربيجاني حيدر علييف، اتخذ عام 1977 قرار بشأن "إعلان الجزء التاريخي لمدينة شوشا محمية تاريخية معمارية". بناء على هذا القرار، اتخذت خطوات مهمة في اتجاه حماية الآثار في شوشا وتخليد ذكرى رجال الفن والثقافة البارزين في شوشا.

احتلت جمهورية أرمينيا مدينة شوشا في 8 مايو عام 1992 نتيجة العدوان العسكري الذي شنته ضد أذربيجان ومارست سياسة تدمير التراث التاريخي الثقافي للشعب الاذربيجاني في المدينة.

أعيدت العدالة التاريخية بفضل عزم الجيش الاذربيجاني وتم تحرير المدينة من وطأة الاحتلال في 8 نوفمبر عام 2020. أجريت أعمال جرد الاضرار التي ألحقها الاحتلال الأرميني بالتراث التاريخي والثقافي بالمدينة وطبيعتها وبدأت أعمال إعادة الإعمار. لضمان السرعة والكفاءة في اعمال إعادة البناء والإعمار تم تركيز الاهتمام الكبير على أعمال الإدارة في شوشا أيضا. وتم تعيين اول ممثل خاص للرئيس الاذربيجاني في محافظة شوشا بين الأراضي المحررة من الاحتلال.

إن الأهمية التاريخية والثقافية لمدينة شوشا وقيمتها المعنوية الاستثنائية لدى الشعب الاذربيجاني تطلب إحاطتها بعناية خاصة والتعامل معها بشكل حساس. لذلك، فإن الزيادة من تحسين الإدارة الحكومية والتنظيم القانوني في شوشا من شأنها ان تخدم إعادة إحياء التراث التاريخي الثقافي في المدينة وصونه، فضلا عن تطويرها الدائم."