أنقرة، 7 مايو، أذرتاج جرت مكالمة هاتفية بين رئيسي تركيا رجب طيب أردوغان وبلاروس ألكساندر لوكاشينكو. أفادت أذرتاج عن مكتب الاعلام الرئاسي التركي أن الرئيسين بحثا خلال المكالمة الهاتفية أوجه تنمية العلاقات الثنائية وكذلك القضايا الاقليمية. شاهتاختي مراسل أذرتاج

AZERTAG.AZ : مكالمة هاتفية بين رئيسي تركيا وبلاروس

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