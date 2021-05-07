النبك المركزي يوقع على اتفاقية تعاون استراتيجي مع ويزا

باكو، 7 مايو، أذرتاج

تم التوقيع بين بنك أذربيجان المركزي وشركة ويزا على اتفاقية تعاون استراتيجي بغية تحديد أوجه تعاون ضمن تنفيذ الفعاليات المخططة في مجال توسيع المدفوعات الرقمية في البلد.

أفادت أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن اتفاقية التعاون الاستراتيجي الجديدة الموقع عليها بغية مواصلة التعاون مع ويزا تتضمن دعم محركات رئيسية لتسريع تنمية سوق المدفوعات وعرض حلول الدفع المبتكرة وزيادة الدفع عبر الهواتف المحمولة وكذلك تحقيقة مبادرات ترمي الى محو الامية المالية وتوسيع الشمول.