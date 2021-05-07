المصارعة الأذربيجانية تحصل على بطاقة التأهيل لألعاب طوكيو 2020م الاولمبية الصيفية

صوفيا، 7 مايو، أذرتاج

حصلت المصارعة الأذربيجانية أليس مانولوفا على بطاقة التأهيل لألعاب طوكيو 2020م الاولمبية الصيفية.

أفادت أذرتاج أن المصارعة مانولوفا المتافسة في وزن 68 كغ في بطولة التاهيل الاولمبي العالمي المنظمة في صوفيا عاصمة بلغاريا تجاوزت في انطلاقية البطولة على المصارعة اليونانية باباواسيليو وتأهلت لربع النهائي الذي تنافست فيه مع المصارعة الأرجنتينية واسكيس التي تغلبت عليها ايضا وتأهلت لنصف النهائي بالبطولة. وتمكنت المصارعة الأذربيجانية مانولوفا من تحقيق فوز قيم على المصارعة الكازاخية باكبرجينوفا في نصف النهائي ما ضمن لها بطاقة التأهيل للنهائي ولألعاب طوكيو 2020م.

وتتنافس مانولوفا في النهائي 8 مايو.