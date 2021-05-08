سفير اليابان يزور مؤسسة انتاج "سوكار بوليمير" في سومغايت

سومغايت، 8 مايو، أذرتاج

زار سفير اليابان في البلد جونيتشي وادا مؤسسة انتاج "سوكار بوليمير" في سومغايت واجتمع بالمدير العام للشركة.

أفادت أذرتاج عن بيان سوكار بوليمير أن الضيف تفقد فعاليات المصنع في جولة الركوب بالحافلة عرض على الضيف فيديو موجز تحدث عن فعاليات المصنع وعرض الكتروني خاص لاحاطة الضيف علما بالشركة وفعاليات المصنع وانجازاته الى اليوم.

واهتم السفير الياباني خاصة بالتعاون الماضي والحاضر بين سوكار بوليمير والشركات اليابانية وكذلك فرص تعاون مستقبلية.