تطعيم 34 ألفا و856 شخص في أذربيجان خلال اليوم

باكو، 8 مايو / أيار، (أذرتاج)

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 34 ألفا و856 جرعة من التطعيم تم تلقيحها في البلد خلال 8 مايو اليوم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 5568 شخص منهم تلقوا التطعيم ضمن المرحلة الاولى و29288 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونا و661 ألف و772 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم مليون والف و968 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و659 الف و804 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.