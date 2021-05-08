فرنسا تُقيل عضو تركى لأحد البلديات بسبب like

باكو، 8 مايو (أذرتاج)

أُجبر عضو مجلس بلدية مدينة فالانس الفرنسية، ياسين يلدريم، اليوم الثلاثاء، على الاستقالة من منصبه، فقط لأنه أعجب بـ”لايك” بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يندد بجرائم الاغتيال التي ارتكبها تنظيم “أصالة” الأرمني بحق دبلوماسيين أتراك، حسبما نشر موقع "الدبلوماسي" الإخباري المصري.

وطلب رئيس بلدية مدينة فالانس، نيكولاس داراغون، من يلدريم تقديم استقالته، بعد أن أعجب الأخير بمنشور على صفحة شقيقه.

والمنشور بالأصل هو منشور لوزارة الخارجية التركية يتضمن صورا لدبلوماسيين أتراك، اغتالهم تنظيم “أسالة” الأرمني الإرهابي.

وحسب المعلومات، فقد أتى طلب رئيس البلدية من يلدريم الاستقالة، بعد حملة ضغط مارستها الجمعيات الأرمنية في فرنسا.

يشار إلى أن تنظيمات أرمنية إرهابية عدة، على رأسها تنظيم “أصالة”. شنّت هجمات إرهابية خلال سبعينيات القرن الماضي والمرحلة التي بعدها، ما أدى لاستشهاد 77 بينهم دبلوماسيين أتراك وعائلاتهم.