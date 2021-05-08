  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    مجموعة من الصحفيين يتعرفون ميدانيا على عملية تطهير الالغام في محافظة فضولي المحررة من الاحتلال

    ٠٨.٠٥‎.٢٠٢١ [٢١:٤٧]

    قراخان بيكلي، فضولي، 8 مايو، أذرتاج

    نظمت وكالة أذربيجان لتطهير الالغام أناما 8 مايو جولة إعلامية الى الاراضي الخاضعة لتطهير الالغام.

    أفادت أذرتاج أن غرض الزيارة هو التعرف ميدانيا على عملية تطهير الالغام والذخائر غير المفتجرة في المناطق السكنية المحررة من الاحتلال الأرميني.

    وتابع صحفيون عملية تطهير الالغام والذخائر الحية في قرية قراخان بيكلي المحررة بمحافظة فضولي تلك العمليات التي تجري حاليا فيه بالتطهير اليدوي وبواسطة الكلاب المدربة.

    AZERTAG.AZ :مجموعة من الصحفيين يتعرفون ميدانيا على عملية تطهير الالغام في محافظة فضولي المحررة من الاحتلال
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٠:٤٩]
    تحسين تموين بلدة هادروت بالمياه
    ٠٨.٠٥‎.٢٠٢١ [١٩:١٨]
    مرسوم رئاسي بشأن إنشاء نظام تسخين 31 مبنى في شوشا في الموسم القادم
    ٠٨.٠٥‎.٢٠٢١ [١٩:٠٣]
    الرئيس إلهام علييف يصدر مرسوما بشأن إنشاء مدرسة عامة جديدة في مدينة شوشا
    ٠٨.٠٥‎.٢٠٢١ [٠٠:٥‎٧]
    سفير اليابان يزور مؤسسة انتاج "سوكار بوليمير" في سومغايت
    مجموعة من الصحفيين يتعرفون ميدانيا على عملية تطهير الالغام في محافظة فضولي المحررة من الاحتلال مجموعة من الصحفيين يتعرفون ميدانيا على عملية تطهير الالغام في محافظة فضولي المحررة من الاحتلال مجموعة من الصحفيين يتعرفون ميدانيا على عملية تطهير الالغام في محافظة فضولي المحررة من الاحتلال