مجموعة من الصحفيين يتعرفون ميدانيا على عملية تطهير الالغام في محافظة فضولي المحررة من الاحتلال

قراخان بيكلي، فضولي، 8 مايو، أذرتاج

نظمت وكالة أذربيجان لتطهير الالغام أناما 8 مايو جولة إعلامية الى الاراضي الخاضعة لتطهير الالغام.

أفادت أذرتاج أن غرض الزيارة هو التعرف ميدانيا على عملية تطهير الالغام والذخائر غير المفتجرة في المناطق السكنية المحررة من الاحتلال الأرميني.

وتابع صحفيون عملية تطهير الالغام والذخائر الحية في قرية قراخان بيكلي المحررة بمحافظة فضولي تلك العمليات التي تجري حاليا فيه بالتطهير اليدوي وبواسطة الكلاب المدربة.