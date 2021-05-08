اتحاد كرة القدم لم يرخص أندية الدرجة الاولى بالمشاركة في دوري الممتاز

باكو، 8 مايو، أذرتاج

عقدت لجنة الترخيص بالاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم اجتماعا لها 8 مايو اليوم.

أفادت أذرتاج عن بيان الاتحاد أن الاجتماع نظر في وثائق الاندية الطالبة بالمشاركة في بطولات الاندية لدى الاتحاد الاوروبي لكرة القدم ودوري الممتاز الأذربيجانية للموسم القادم الـ2021م-2022م.

وبعد النظر في قواعد ترخيص الاندية قررت اللجنة بترخيص أندية قراباغ اغدام ونفطجي باكو وسومغايت وزيرة باكو وكشلة باكو وصباح باكو بالمشاركة في مسابقات الاندية لدى الاتحاد الاوروبي لكرة القدم.

كما رخصت غابالا وصبائل باكو بالمشاركة في دوري الممتاز.

ولم ترخص أندية دوري الدرجة الاولى كبز كنجة وتوران طاووس وقراداغ لوكباتان باكو وزاقاتالا بالمشاركة في مسابقات دوري الممتاز الأذربيجاني.