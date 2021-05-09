اللاعبة الاسرائيلية للجمباز الإيقاعي تحصد الذهبية في باكو

باكو، 9 مايو، أذرتاج

حصدت اللاعبة الاسرائيلية للجمباز لينوي عشرم الذهبية في مسابقات كأس العالم للجمباز الايقاعي التي تستضيفها باكو حاليا.

أفادت أذرتاج أن اللاعبة الاسرائيلية عشرم حصلت على 150ر27 نقطة في أدائها بالطوق في المنافسات الفردية فيما جاءت الروسية لالا كرامارينكو ثانية برصيد 850ر26 نقطة والبلاروسية ألينا هارناسكو ثالثة برصيد 600ر26 نقطة.

وتنص قائمة التسجيل على مشاركة 167 لاعبة للجمباز من 35 بلدا ومنها 61 لاعبة في المنافسات الفردية و106 لاعبة في منافسات الفرق البالغ عددها 18 فريقا.