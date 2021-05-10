الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يزوران ضريح حيدر علييف

باكو، 10 مايو (أذرتاج)

يمر اليوم 98 عاما على ميلاد الزعيم الوطني للشعب الاذربيجاني وابنه البار حيدر علييف.

زار الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا ضريح الزعيم الوطني في زقاق الشرف.

وضع الرئيس إلهام علييف إكليلا من الزهور أمام الضريح بينما وضع السيدة مهربان علييفا باقة من الزهور امامه.

عزف النشيد الوطني لاذربيجان.

ثم وضع الرئيس والسيدة الأولى باقة من الزهور على قبر زوجة الزعيم القومي طبيبة العيون الشهيرة ظريفة علييفا احياء لذكراها.

ثم وضعا باقات من الزهور على قبري رجل الدولة البارز عزيز علييف والطبيب المعروف تاميرلان علييف.