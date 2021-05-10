نخجيوان، 10 مايو (اذرتاج) وصل الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في زيارة الى جمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي التابعة لجمهورية أذربيجان. أفادت وكالة أذرتاج انه كان في استقباله في مطار نخجيوان الجوي الدولي رئيس المجلس الأعلى لجمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي واصف طالبوف.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة الى جمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي التابعة لأذربيجان

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده