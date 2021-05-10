  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة الى جمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي التابعة لأذربيجان

    ١٠.٠٥‎.٢٠٢١ [١١:٥‎٨]

    نخجيوان، 10 مايو (اذرتاج)

    وصل الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في زيارة الى جمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي التابعة لجمهورية أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج انه كان في استقباله في مطار نخجيوان الجوي الدولي رئيس المجلس الأعلى لجمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي واصف طالبوف.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة الى جمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي التابعة لأذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٠.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٠٤]
    الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح مدرج جديد للمطار
    ١٠.٠٥‎.٢٠٢١ [١١:٥‎٥‎]
    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يزوران ضريح حيدر علييف
    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٣٨]
    الرئيس إلهام علييف يتسلم كأس يورو 2020
    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢١ [١٥‎:١٧]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الوزراء الجورجي