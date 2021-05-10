نخجيوان، 10 مايو (أذرتاج) شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 10 مايو في حفل افتتاح مطار عسكري للمروحيات تابع للجيش في جمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي. أفادت وكالة أذرتاج ان قائد الجيش في نخجيوان الجنرال كرم مصطفايف قدم للرئيس الاذربيجاني تحية عسكرية. أحاط واصف طالبوف رئيس المجلس الأعلى لجمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي رئيسَ الجمهورية علما بالأعمال المقامة.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يفتتح مطار عسكري للجيش في نخجيوان

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